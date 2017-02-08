「每天只睡3小時」 松野莉奈猝逝疑過勞

松野莉奈8日驚傳在家猝逝。(圖／翻攝自松野莉奈IG)

日本偶像團體「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈8日驚傳在家猝逝，令外界相當震驚，因為前幾天她才和家人到箱根旅行，看起來氣色不錯，因此她的死因也在網友掀起熱議。

松野莉奈7日才因身體不適，缺席大阪演唱會，未料今送醫急救後仍不治身亡，有網友認為她會突然去世是因心臟衰竭或膜下出血，而因為她前幾天才開心和家人出遊，氣色看起來不錯，但才隔1天就因病告假，被疑是因平均每天只睡3小時，加上不正常作息、工作太過勞累而造成。

不過確切死因尚未公開，「私立惠比壽中學」本來預定18日來台舉辦演唱會，目前主辦單位還在等待日方通知後續的狀況。

(中時電子報)