轟官員像豬一樣 劉樂妍籲政府引進「這東西」
劉樂妍近年赴大陸發展，更以身分為「中國人」自居，雖然一連串「親中言論」引發爭議，卻意外讓她在當地打響名號，昨天更大喇喇在臉書發文，要求台灣政府「全面引進支付寶和微信錢包」。
劉樂妍在臉書轉發新黨新思維中心主任侯漢廷的貼文，內容為主要是搭車到錄影現場，蔡發現忘了帶錢包，邊緊急向工作人員求助，先用通告費來付車錢，這也讓他感嘆「如果手機逼兩下就能付款，那就太好了，習慣中國的生活就回不去了」，對此讓劉樂妍發文痛批「只想到改鈔票，可惜那些豬一樣的官員」，更強烈要求政府引進「支付寶和微信錢包」，此番言論再度引發爭議，有網友更不留情面痛斥「好好待在中國爽妳的，不要對我國事務指指點點」。
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。