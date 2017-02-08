轟官員像豬一樣 劉樂妍籲政府引進「這東西」

劉樂妍「親中言論」引發爭議。(圖/本報系資料照)

劉樂妍近年赴大陸發展，更以身分為「中國人」自居，雖然一連串「親中言論」引發爭議，卻意外讓她在當地打響名號，昨天更大喇喇在臉書發文，要求台灣政府「全面引進支付寶和微信錢包」。

劉樂妍轉貼侯漢廷貼文，呼籲政府引進「支付寶和微信錢包」。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍在臉書轉發新黨新思維中心主任侯漢廷的貼文，內容為主要是搭車到錄影現場，蔡發現忘了帶錢包，邊緊急向工作人員求助，先用通告費來付車錢，這也讓他感嘆「如果手機逼兩下就能付款，那就太好了，習慣中國的生活就回不去了」，對此讓劉樂妍發文痛批「只想到改鈔票，可惜那些豬一樣的官員」，更強烈要求政府引進「支付寶和微信錢包」，此番言論再度引發爭議，有網友更不留情面痛斥「好好待在中國爽妳的，不要對我國事務指指點點」。

(中時電子報)