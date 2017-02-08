多倫多農曆燈節 打造迷你冬奧會

連續在多倫多舉辦6年的LunarFest農曆燈節，今年首度在市政大樓舉辦，打造出迷你冬季奧運會場景；周末吸引了各族裔民眾前來挑戰金牌，趣味十足。

加拿大的農曆燈節LunarFest，最早源起於2010年的溫哥華冬季奧運藝術節。今年的燈節推出迷你冬季奧運會，設計出冰壺、冰上曲棍球、雪橇、以及障礙滑雪等賽事，巧妙地將燈節主角小公雞與加拿大人對冬季運動的熱愛相互結合。

只見現場不論是小孩、還是70、80歲的老奶奶，都在大玩特玩後，抱著小公雞和自己挑選的國旗拍照，留下趣味十足的回憶。

在加拿大一住幾十年的台灣移民湯施蘊芳說，農曆燈節年年都以各式各樣的活動，讓當地人明白今年的生肖，她覺得很有意義。儘管為了參加農曆燈節活動，她和一群年邁的好友必須在寒冬中，搭地鐵、轉車、找路，但她們年年都來，而且玩得很開心。

來自菲律賓、擁有華人血統的移民杰米表示，這是他第一次參加多倫多的農曆燈節活動，不但孩子很喜歡，他也很高興可以讓孩子知道自己的文化傳統。

加拿大亞裔活動協會社區發展經理姚淑華表示，農曆燈節活動在大冬天，給了許多民眾不同的期待。今年的迷你冬奧會特別準備了100個國家的國旗，讓贏得金牌的民眾，可以和自己國家國旗合照。有的小朋友特別要求分別與加拿大國旗和父母的祖國國旗合照，相當可愛，也達到了多元族群融合目的。

多倫多農曆燈節，在地方社區團體大力支持下，另外設有數字油畫、DIY手作坊等攤位活動，並邀請指揮家王明星與多倫多台灣室內樂團演出春季戀歌組曲，精彩的表演博得滿堂彩。

在周末為期3天的燈節活動結束後，農曆燈節訂於2月12日轉赴溫哥華島舉行，為今年金雞年農曆燈節劃下句點。1060208

(中央社)