鍾萬學拼省長連任 首輪投票過半是關鍵

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印尼雅加達正副省長選舉進入最後倒數，政界人士分析，角逐連任的華裔省長鍾萬學必須在首輪投票就過半獲勝，否則進入第二輪投票變數增大，棄保效應恐逆轉選情。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，雅加達正副省長選舉備受關注，也反映現今印尼政壇3大勢力的競爭。

執政黨民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂推出鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；在2014年總統大選中敗給佐科威的大印尼運動黨主席普拉伯沃，推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

根據最新的各項民調顯示，鍾萬學和查羅特都處於領先地位。

民調機構Populi Center的調查顯示，鍾萬學和查羅特的支持率為36.7%，阿尼斯和桑迪阿加的支持率為28.5%，阿古斯和希爾菲娜的支持率為25%。

民調機構「政治指標」「（Indikator Politik）的調查顯示，鍾萬學和查羅特的支持率為38.2%，阿尼斯和桑迪阿加的支持率為23.8%，阿古斯和希爾菲娜的支持率為23.6%。

印尼地方首長選舉採取二輪決選制，2月15日舉行的雅加達正副省長選舉第一輪投票中，若有任一組候選人得票過半，即當選雅加達省長、副省長；若3組候選人中沒有任一組得票過半，將於4月舉行第二輪投票，由得票最高的兩組候選人進行對決。

梅嘉娃蒂日前在造勢會場上表示，民主奮鬥黨要的是在雅加達選舉第一輪選舉中，鍾萬學就拿下過半51%的得票獲勝，她要支持鍾萬學的民眾都能用選票證明，鍾萬學讓雅加達變得更好。

民主奮鬥黨人士也分析，如果鍾萬學在第一輪投票中不能拿到過半票數獲勝，一旦進入第二輪投票，變數加大，其他兩組候選人很可能會協商交換條件，採取合作策略，集中雙方票源給其中一組候選人，在第二輪投票中對鍾萬學造成極大壓力。1060208

(中央社)