3國立圖書館參展 展百年留聲機圖書醫生

國圖、台圖、公共圖書館今年首度聯合參加國際書展，現場展出珍貴文物複製品、百年留聲機，介紹修復古籍的圖書醫生，及印版藝術和圖書文獻自拍等體驗。

2017年台北國際書展今天正式開跑，今年國家圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館首度聯合參展，展覽主題訂為「你我的大書房」，下午在世貿一館展覽館綜合書區C212展位揭幕。

今年3館共設置10個展位，呈現以文字、聲音、圖片或其他新技術所記錄下來的閱讀演進史，現場也展出各項書籍史料的複製品、文物照片、圖書館保存器具、古籍複製書等。

國家圖書館表示，善本古籍是國圖的特色館藏，當中不乏國寶級的珍貴刻本，以宋代圖書最珍貴，有「一頁一兩黃金」的說法，現場也展出1924年杭州西湖畔雷峰塔倒塌後發現的宋代「陀羅尼經」，以及元朝「金剛般若波羅蜜經」、明朝作家湯顯祖的作品「牡丹亭還魂記」等文物複製品。

為了讓參觀者一窺圖書館典藏、保存、加值的歷史軌跡與相關資源，現場還有百年留聲機，以及余光中、席慕蓉、鄭愁予、齊邦媛、小野等50位知名作家的簽名杯，同時還提供視障服務資料、電子書服務平台等，呈現多樣化的圖書相關展品。

人生病了要看醫生，書生病了也要看醫生，台灣圖書館現場也擺設「台灣圖書醫院」，介紹如何用科技設備來長久保存圖書文獻，如圖書大量除酸系統、冷凍除蟲設備、裝訂技術等，讓民眾知道嚴重發霉的古文書，要透過除霉、水洗和修補過程，才得以延續生命。

為了讓民眾藉由共讀、共賞、共玩，產生嶄新的閱讀體驗，現場也設計體驗活動，如印版藝術動手做、還可用國圖館藏的圖書文獻為背景，替自己拍照留念，再將此電子明信片寄給親朋好友。1060208

(中央社)