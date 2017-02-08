支持印度主張制裁恐怖分子 美遭陸阻撓

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美國與英國、法國昨天在聯合國共同提案，支持印度主張將穆罕默德軍首領阿茲哈列入聯合國恐怖分子黑名單的制裁案，再遭中國大陸阻撓。

印度專家認為，隨著更多大國認可阿茲哈（Maulana Masood Azhar）與他領導的組織進行恐怖活動、威脅全球安全之際，中國大陸在聯合國的阻撓只會證實中國大陸和巴基斯坦一起支持恐怖主義。

此外，在美國總統川普執政後，美國首度在聯合國支持印度的這項提案，專家指出，這也顯示川普政府將採行親近印度、共同對抗中國大陸威脅的政策。

美國和英國、法國昨天是在聯合國安全理事會1267制裁伊斯蘭國與蓋達組織委員會（1267 ISIS/Al Qaedasanctions committee）中，聯合提案支持印度主張制裁穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）首領阿茲哈。

不願具名的印度高層官員告訴「今日郵報」（MailToday），「這（制裁阿茲哈）不只關係到印度，而是美國、英國和法國一起尋求對已知的恐怖分子進行制裁。」

但中國大陸一如既往，仍在安理會中以技術保留方式阻撓通過這項提案。

印度官員表示，穆罕默德軍已被聯合國認定為恐怖組織予以禁止，但奇怪的是這個組織的首領卻仍自由遊走四方且輸出恐怖主義。

印度官員透露，川普政府和美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）正在處理中國大陸阻撓制裁阿茲哈的事宜，印度已密切注意。

印度政府指控，阿茲哈在印度發動一系列恐怖攻擊行動，包括2001年印度國會遭恐攻案及2016年巴坦科（Pathankot）空軍基地遭恐攻案。

印度官員指出，美國和印度都關注巴基斯坦恐怖分子試圖在全球發動恐攻的問題。聯邦調查局在審訊被捕的巴基斯坦裔美國恐怖分子赫德利（David Coleman Headley）發現，他曾在丹麥進行偵察任務，並在英國秘密與巴國恐怖組織「虔誠軍」（LET）潛伏成員聯繫，顯示巴國恐怖組織正試圖在歐洲活動。

在聯合國安理會15國中，僅中國大陸不斷阻撓對阿茲哈的制裁案。中國大陸正試圖透過巴基斯坦擴大在南亞政經與軍事影響力，因此支持巴國意見，不斷阻撓這項制裁案，並因此與印度交惡。1060208

(中央社)