平房兩年遭撞兩次 屋主睡夢中被撞死
1輛自小客車昨晚行經台3線台南市玉井區路段時，失控衝撞路邊1間平房式民宅，睡夢中的屋主遭撞後傷重不治。這間民宅位於彎道處，2年多前也被撞過1次，當地民眾議論紛紛。
28歲江姓男子駕駛自小客車，昨晚11時30分左右行經台3線玉井往楠西路段時，不明原因失控後衝撞路旁民宅。江姓男子被撞擊力道甩出車外受重傷，車上另有1男2女都受傷，由台南市政府消防局救護車分別送往醫院急救。
在家中無辜遭撞的屋主53歲余姓男子經送往麻豆新樓醫院急救後，仍在今天凌晨宣告不治。余姓男子的17歲兒子當時在屋內另一邊睡覺，雖未遭波及，但受嚴重驚嚇。
附近民眾說，昨晚被撞的屋子約2年多前也曾被撞，當時沒造成人員傷亡，只有屋子大門損毀。這次出人命，希望相關單位設法加強附近交通安全配套措施。
附近民眾說，死者從事電鍍工作，平時與人相處很老實，與外籍配偶育有1子1女，很遺憾發生意外。
警方表示，江姓駕駛顱內出血等嚴重傷勢，還在醫院治療中，經抽血檢測後排除酒後駕車。事故現場沒監視器，肇事車輛也沒行車記錄器，事故原因還待進一步釐清。1060208
(中央社)
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