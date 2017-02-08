菲國防部長：中國最終將會收回黃岩島

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菲律賓認為中國會繼續啟動黃岩島擴建工程。（取自新浪軍事）

據外媒報導，菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）7日表示，預計中國將繼續在黃岩島搞建設，菲律賓政府已有心理準備，他相信中國最終會收回黃岩島。

他同時也表示，希望加強和中國在管控海洋衝突方面的合作，並希望中國能提供1400萬美元的軍備援助，聯合打擊菲南部水域的海盜。

據新加坡《海峽時報》7日報導稱，菲律賓預計中國將建設接近菲律賓的一塊礁石（黃岩島）。馬尼拉認為，中國在這塊衝突水域的建設行為將是「不可接受的」，也「非常令人不安」。

洛倫紮納表示，雖然不知道會是什麼時候，但政府方面已經有心理準備看到中國在島礁上繼續填土方。

中國已經在南海建設了許多小島和礁石，其中一些島礁還配備了軍事設施。

分析人士稱，在黃岩島進行軍事建設將使中國可以有效控制這個「有爭議的」水道，而美國稱它不準備接受。

(旺報)