菲國防部長：中國最終將會收回黃岩島
據外媒報導，菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）7日表示，預計中國將繼續在黃岩島搞建設，菲律賓政府已有心理準備，他相信中國最終會收回黃岩島。
他同時也表示，希望加強和中國在管控海洋衝突方面的合作，並希望中國能提供1400萬美元的軍備援助，聯合打擊菲南部水域的海盜。
據新加坡《海峽時報》7日報導稱，菲律賓預計中國將建設接近菲律賓的一塊礁石（黃岩島）。馬尼拉認為，中國在這塊衝突水域的建設行為將是「不可接受的」，也「非常令人不安」。
洛倫紮納表示，雖然不知道會是什麼時候，但政府方面已經有心理準備看到中國在島礁上繼續填土方。
中國已經在南海建設了許多小島和礁石，其中一些島礁還配備了軍事設施。
分析人士稱，在黃岩島進行軍事建設將使中國可以有效控制這個「有爭議的」水道，而美國稱它不準備接受。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。