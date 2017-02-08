美證管會可能對紐約證交所提民事訴訟
美國證券管理委員會（SEC）今天指出，考慮針對紐約證交所（NYSE）2015年7月因爆發技術問題而暫停交易近4小時，引發股市驚慌，提出民事訴訟。
對全球股市具有舉足輕重地位的紐約證交所，2015年7月8日近中午因技術問題而暫停所有交易近4小時。當時一度傳聞是遭駭客攻擊，震驚美股，道瓊創下那段期間5個月新低，也讓全球股市因籠罩中國大陸股災及希臘紓困案虛驚一場。
根據紐約證交所最新年度報告揭露，其母公司洲際交易所集團（InterContinentalExchange Inc.）去年底收到來自美證管會發出可能提起民事控訴、所謂的「威爾斯通知」（Wells notice），表示有意就此情形進行調查。
儘管當時剛完成軟體升級，但紐約證交所依舊發生突如其來的技術問題，導致暫停交易近4小時，創下成立223年以來最壞情況。
美證管會著手調查洲際交易所集團已有一段時間，但根據「紐約郵報」報導，目前仍不知美證管會指控的事由，以及何時將會採取行動。1060208
(中央社)
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