傳曹啟鴻因宿舍下台 行政院：完全無關

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外傳農委會主委曹啟鴻遭撤換，是因為與3位女同仁同住官舍，行政院發言人徐國勇今天表示「完全沒有關係」，也沒有違法的問題。

行政院日前宣布農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，今天將與曹啟鴻交接。壹週刊報導，曹啟鴻遭撤換的原因之一，是因為他未與太太同住，反而與3名女秘書同住在台北市臨沂街主委官舍，還共同搭乘首長座車上班。

對此，徐國勇表示，兩件事「完全沒有關係」，而且農委會是合法將二樓變更為職員宿舍，供員工租用，曹啟鴻也跟女秘書分開住，沒有違法問題。1060208

(中央社)