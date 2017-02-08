暴瘦10公斤 資深小隊長林明旦克服難關升消佐

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新竹市消防局新任大隊長陳志豪（中）、副大隊長林敬賢（左）、分隊長林明旦（右）。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅（中）8日授階給10名新任官及小隊長。（徐養齡攝）

新竹市消防局前資深小隊長林明旦，年前為了激勵求學中的兒女，毅然決定參加警大消佐班考試，準備期間歷經父親驟逝、台南震災，一度暴瘦10公斤，接連打擊卻沒讓他失去鬥志，順利擠進全台僅10個名額的窄門。

林明旦8日在市長林智堅見證下晉升金山分隊分隊長，同日授階的還包括新任大隊長陳志豪、副大隊長林敬賢，技士傅崇瑋、黃義欽、李芃池，技佐劉鳳鳴、小隊長莊秉叡、謝鎮全、王明星。

42歲的林明旦是竹市消防界老鳥，基層任職20多年，11年前晉升小隊長，原本以為會以該職退休，只是看著3名兒女漸漸長大，長女、次子面臨升學壓力，為人父的他認為言教不如身教，決定重拾書本準備消佐班大考。

他回顧，年過中年要背書相當不易，期間還發生父親過世、遠赴台南震災搶救等勤務，家庭、工作兩頭燒，導致他暴瘦10公斤，儘管身心俱疲，卻沒後悔當初的決定，考上那刻才終於放下心中巨石，妻小都很感動。

新任一大隊大隊長的陳志豪，期間歷任分隊長、災害預防課課員、火災調查科科員、副大隊長，曾多次深入濃煙密布的火場，一度從2樓墜落，此後任主官更為重視消防弟兄在火場的安危。

新任一大隊副大隊長林敬賢歷任災害搶救科員，承辦義消、民間救難團體等業務，在他與技士傅崇瑋努力下，共同見證竹市義消在全過競賽中囊括5、6、7連霸。

(中時)