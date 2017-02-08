洪秀柱：絕對不准許黑道及人頭黨員入黨

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國民黨主席洪秀柱在中常會發表聲明表示，國民黨絕對不准許黑道入黨，也絕不接受人頭黨員入黨。（姚志平攝）

洪秀柱主持中常會。（姚志平攝）

國民黨立法院黨團總召廖國棟在中常會中專案報告。（姚志平攝）

國民黨主席洪秀柱在中常會發表聲明表示，國民黨絕對不准許黑道入黨，也絕不接受人頭黨員入黨。

(中時)