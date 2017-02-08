韓爆發口蹄疫 大批畜牛被撲殺

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南韓農業、食品與農村事務部聲明稱，位於首爾東南約170公里處報恩郡一乳牛場已發現口蹄疫疫情。為了防止口蹄疫疫情繼續擴散，當局決定將195隻乳牛盡數宰殺，並對畜牛進行掩埋處理。

據瞭解，南韓目前已經在全國實行30個小時的畜牧養殖戶禁運措施。該部門還表示，疫情不大可能擴散，因其是韓國接種疫苗所針對的3個口蹄疫類型之一。

(旺報)