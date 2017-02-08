女星淚控教唆自殺 郭美珠深夜痛心反擊！

劉燕燕控訴3年前遭郭美珠教唆自殺。(取自YouTube、本報系資料照)

台語歌后劉燕燕昨晚在節目上淚揭3年多前自殺案內幕，控訴背後都是好姐妹郭美珠教唆自殺，主要目的只是郭美珠想炒新聞，自己完全被利用了！對於劉燕燕血淚指控，郭美珠今(8日)凌晨1時許也在臉書發出聲明，痛心反擊劉燕燕所說一切完全是子虛烏有、含血噴人之指控。

劉燕燕指控當年自殺為郭美珠教唆，還拿著70顆安眠藥逼她吞下，誰知事件過後郭美珠卻不聞不問，讓她憤而出面爆料；但郭美珠反擊自己已是半退休狀態，炒新聞對自己完全無益處，當年更因為出自善意，捐通告費還支付劉燕燕住院醫療費用，今日卻遭莫名指控，深感無比痛心，強調一定為捍衛自己名譽權及人格權，興訟到底！

郭美珠聲明全文：

今日資深藝人劉燕燕，於三立節目54新觀點誆稱本人與臧家宜小姐教唆其自殺搏版面一事，完全為子虛烏有，含血噴人之指控，本人茲將事實完全詳述如下，並將於明日上午赴北檢針對其妨礙名譽部分提出民、刑事誹謗之訴，希以訟止謗，以匡正視聽。

一、 劉女103年間因其非婚生子女事件報導後，對方仍不聞不問，至本人家哭訴，本人請其吃飯飲酒後即叫車送其返家，當天本人家中尚有七、八名友人可證實。

二、 當日劉女因情緒不穩，友人黃小姐提醒本人應致電注意其是否平安返家，本人拿起手機即發現其傳簡訊給本人，說要替他收屍等云云，適逢當日臧小姐也陪同劉女吃飯，於是立即請託黃小姐飛車前往中和，期間還因不知其住處，還拜託臧小姐一同前往。

三、 趕至中和處時，本人途中即致電消防隊前往搭救，並陪同破門而入，才發現劉女嘴唇發紫失溫倒臥在地，立刻由救護車前往雙和醫院急救，其間掛號費醫藥費還由本人代為支付，以上即為劉女自殺之完整過程，均有黃小姐及臧小姐、當日在本人家之友人們可以作證。劉女所稱本人提供安眠藥70餘粒，完全子虛烏有，本人雖有吃安眠藥，但藥物均由佣人及夫婿管控，且即便有醫師處方，也不可能囤積70餘顆藥物，劉女所言不但不實，且違背一般常理。

四、 劉女所稱本人與臧小姐唆使其自殺，完全為捏造之不實謊言，且劉女根本提不出任何證據，顯受人教唆。本人對其自殺一事不但挽救其生命，更將事後通告費捐給她作為急難救助，至劉女所稱並無協助其子認祖歸宗一事，本人委託前立委郭榮宗前去遊說，但對方稱孩子不是他的，且劉女對提出確認親子關係之訴一再推託，顯有隱情，故本人完全無法再提供任何協助。

五、 加工自殺為非告訴乃論之重罪，如今已被劉燕燕不實指控而散播於眾，成為社會矚目案件，冀望檢調主動偵辦此事，還本人一個清白。

六、 劉女稱本人係為炒新聞，才教唆其自殺，完全不合邏輯！本人為半退休狀態，不上通告，不炒新聞，僅為社會公益才出來站台，且炒新聞對本人一點實質助益均無，不僅捐通告費還支付劉女之住院醫療費用，完全出於善意之幫助，今日遭其莫名指控，深感無比痛心。

七、 劉女於節目中數度聲稱係『白冰冰小姐告知劉女被本人所利用』，『白冰冰希望劉女出來鬧』，不知與今日劉女之指控有何因果關係?

八、 本人雖遭此不實抹黑，仍本善念，對任何需要幫助的演藝圈老藝人，仍會伸出援手，如再發生類似事件，就算此人事後船過水無痕、或抱持有奶便是娘、見錢眼開的心態，本人基於做人根本之原則，仍會義無反顧的去救任何一位需要幫助的生命，人非禽獸，惻隱之心人皆有之，本人並不會因為此事而關起行善幫助他人之門。深盼有心人士勿再煽動其他人做不實攻擊，本人為捍衛自己名譽權及人格權，一定興訟到底！

郭美珠

(中時電子報)