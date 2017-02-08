劉曉慶發文 驚曝：遭野蠻的侵犯

劉曉慶去公園喝水遭到鳥獸霸佔。（圖／取自微博）

「不老女神」劉曉慶已經年過半百，但她至今身材依舊保持的相當完美，且她時常在網上和粉絲分享動態，她今（8日）在網上發出一組照片，更驚曝「自己遭遇野蠻的侵犯！」

劉曉慶今在網上自爆「推搡」（遭使勁推），直呼遭到「野蠻的侵犯」，第一時間嚇壞粉絲，但其實是她到公園運動，口渴喝水時，遭到鳥獸搶水，讓她直呼「在公園喝水原本是每個生物的自由權利，可在享受權利的時候遭侵犯！」更無奈表示「到底想怎樣？」粉絲也笑壞女神這次經歷。

(中時電子報)