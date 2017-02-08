旅台就是神 米吉亞後援兩局助波國奪冠
2017加勒比海大賽冠軍賽，今由波多黎各對上墨西哥，兩隊前9局都受到投手群壓制，記分板出現18個零，直到10局上波國靠著效力密爾瓦基釀酒人的Yadiel Rivera率先擊出二壘安，隨後靠著高飛犧牲打跑回致勝分，終場波國以1比0擊敗墨西哥，睽違16年拿下冠軍。
兩隊此役前9局上演投手戰，各動用3名投手，都僅被擊出零星安打，10局上波多黎各面對墨西哥第4任投手Jake Sanchez，靠著Yadiel Rivera的二壘安打，加上隊友高飛犧牲打打破僵局，終場就以1比0奪勝。
波多黎各投手米吉亞，曾旅台效力中職留下10勝10負、35次救援成功，自責分率僅2.55，此役後援兩局，僅被擊出1支安打，成功在比賽後段封鎖墨西哥打線，為球隊守住勝利。
(中時電子報)
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