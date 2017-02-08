冒犯泰國君主罪犯違反保釋規定續押

聯合國最高層級特使凱伊抨擊泰國新王登基後的第1起誹謗君王訴訟案。泰國外交部今天發布新聞澄清指出，這名冒犯君主的罪犯因犯下其他罪而違反保釋規定，才繼續被押。

媒體報導指出，有關親民主學生運動人士賈圖霸（Jatupat Boonpatararaksa）持續遭羈押情形，賈圖霸在臉書（Facebook）分享英國廣播公司泰文網（BBC Thai）撰寫有關泰國新國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的簡介後，於去年12月被捕。引發凱伊（David Kaye）廣泛批評泰國的冒犯君主法（lese majeste law）。

泰國外交部今天發布新聞稿聲明指出，泰國君主制一直是泰國穩定的支柱，泰國人民的身分認同與君主制密切相關，這個制度可追溯到700多年前。泰國王室至今仍是促進泰國團結和統一的基石，頒布適當的立法來保護受尊敬的王室是泰國和其他國家的慣例。

聲明中指出，冒犯君主法只是刑法中一部分，它以誹謗法形式呈現，用來維護每個人的權益和聲譽，這條法令的目的不是用來限制人們的言論自由，泰國支持並重視言論自由，但不是絕對的，應在法律界限內以不破壞公共秩序和社會和諧或侵犯他人權利或名譽的方式來行使，符合國際公約。

有關賈圖霸被押一事，泰國是根據「冒犯君主法」和「電腦犯罪法」起訴他，並進行法律訴訟，此案正由法院獨立審判，政府不能干預司法訴訟，被告的保釋於2016年12月23日獲准，但後來因犯下其他罪行，以致違反保釋規定而被撤銷。1060208

(中央社)