宣示端正選風 洪秀柱：嚴查申請書外流
中國國民黨主席洪秀柱今天在中常會上做出4點宣示，絕對不准許黑道入黨、絕不接受人頭黨員入黨、本屆選舉將以最嚴格方式推行端正選風措施，並嚴查入黨申請書外流事件。
名嘴周玉蔻7日在臉書爆料，殺警案主嫌萬少丞的入黨介紹人是台北市議員葉林傳的服務處主任黃秀玲，並貼出入黨申請書照片。
國民黨下午舉行中常會，洪秀柱表示，近來所謂黑道入黨事件，在社會上鬧得沸沸揚揚，對國民黨形象有非常嚴重的傷害，國民黨要更加警惕，對於端正選風有嚴正立場。
洪秀柱做出4點宣示，她說，絕對不准許黑道入黨，也絕不接受任何人推薦黑道入黨；第二，國民黨絕不接受人頭黨員入黨，已通令各地方黨部從嚴審查；第三，本屆黨主席暨黨代表選舉關係國民黨命脈及永續發展，將以最嚴格的方式推行端正選風相關措施；第四，各地方黨部要力行個人資料保護措施，嚴查入黨申請書外流事件。1060208
(中央社)
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