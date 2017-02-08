「勞動部要考慮雇主權益」 他嗆陳雄文：前首長護航到這種地步

前勞動部長陳雄文。(黃世麒攝)

一例一休上路以來，勞資對立更顯惡化，前勞動部長陳雄文昨（7）日接受網路直播專訪時，除指責民進黨立委應為修法所引發的衝突負責外，也提到「勞動部不叫勞工部」，因為老闆也在勞動，因此政策須同時考慮雇主權益。而此話立刻引起許多網友議論，其中臉書專頁「Qollie - 求職天眼通」開發者就不滿地指出，勞動部也不叫「資動部」，直批，「前部會首長還能護航到這種地步。」

「Qollie - 求職天眼通」開發者今日於臉書發文，開頭即表示，勞動部也不叫「資動部」，質疑政府在進行修法時，根本未真正與勞工充分溝通，而現在的問題在於政府沒有充分考慮勞工權益；他稱若照陳雄文的發言邏輯，「家庭主婦每天也都在勞動阿，要不要也把他們納進一例一休？」

他進一步指出，「有沒有勞動這件事，跟勞動部與勞基法需要保障的群族本來就不是完全一樣的東西。」他也認同雇主立場確實要考慮，但現在的情況是，去年修法明明是政府跟資方談妥的版本，如今卻演變成資方反彈、政府委屈，無法表達訴求的勞工就像是罪首般。

「整個社會到底是有多害怕沒有競爭力的公司倒閉？」他更直批，前部會首長還能護航到這種地步，政府也縱容不違法壓低成本的公司，其認為這些人根本無資格稱為雇主，也無需考慮他們權益。

他最後反諷地問道，究竟誰來考慮勞工的權益，「我知道，還沒選上的候選人啦。」

(中時電子報)