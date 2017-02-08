花蓮鵝隻染H5N6 中市加強禽場訪視消毒
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局日前證實1例花蓮縣死亡幼鵝，感染我國首例H5N6高病原性禽流感病毒。為掌握台中市禽流感病毒活動情形，台中市動物保護防疫處持續加強轄內家禽場訪視宣導及消毒工作，截至目前為止，完成禽場消毒訪視937場次，均無異常情形發生。
H5N6高病原性禽流感病毒在韓國、日本均曾引發嚴重疫情，為掌握台中禽流感發生情形，動保處積極監測各禽場禽隻，自去年起迄今已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測2,104件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；另外，入冬後動保處也加強轄內家禽場訪視宣導及消毒，至目前為止共完成937場次，無異常情形發生。
動保處提醒，鑑於近日早晚溫差大，請養禽業者注意禽舍保溫及通風措施，並依台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告加強落實禽場清潔消毒、車輛門禁管制，並加強場區、人員、車輛、運輸箱籠、禽場防鳥圍網設施等安全防疫措施，也要避免家禽與候鳥、野鳥接觸，以降低禽流感發生機率。
養禽業者應每日自主觀察！動保處強調，若發現家禽出現疑似禽流感的臨床症狀，或突然出現產蛋異常下降或急遽死亡，請立即通報動保處，通報電話04-23869420；未通報者將依《動物傳染病防治條例》規定，除撲殺動物不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。