花蓮鵝隻染H5N6 中市加強禽場訪視消毒

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行政院農業委員會動植物防疫檢疫局日前證實1例花蓮縣死亡幼鵝，感染我國首例H5N6高病原性禽流感病毒。為掌握台中市禽流感病毒活動情形，台中市動物保護防疫處持續加強轄內家禽場訪視宣導及消毒工作，截至目前為止，完成禽場消毒訪視937場次，均無異常情形發生。

H5N6高病原性禽流感病毒在韓國、日本均曾引發嚴重疫情，為掌握台中禽流感發生情形，動保處積極監測各禽場禽隻，自去年起迄今已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測2,104件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；另外，入冬後動保處也加強轄內家禽場訪視宣導及消毒，至目前為止共完成937場次，無異常情形發生。

動保處提醒，鑑於近日早晚溫差大，請養禽業者注意禽舍保溫及通風措施，並依台中市「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告加強落實禽場清潔消毒、車輛門禁管制，並加強場區、人員、車輛、運輸箱籠、禽場防鳥圍網設施等安全防疫措施，也要避免家禽與候鳥、野鳥接觸，以降低禽流感發生機率。

養禽業者應每日自主觀察！動保處強調，若發現家禽出現疑似禽流感的臨床症狀，或突然出現產蛋異常下降或急遽死亡，請立即通報動保處，通報電話04-23869420；未通報者將依《動物傳染病防治條例》規定，除撲殺動物不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時)