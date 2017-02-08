有影片) 卸總統光環 歐巴馬玩衝浪嗨翻天
美國前總統歐巴馬(Barack Obama)在卸任後開始度假、享受生活，最近他和維珍集團(Virgin Group)創辦人布蘭森(Richard Branson)到英屬維京群島遊玩，兩人還比賽誰先學會新的水上運動。
根據今日美國(USA Today)報導，布蘭森在部落格上分享他邀請歐巴馬一家人到維京群島玩的事情。他說他邀請歐巴馬是因為在正式上任總統前，歐巴馬曾告訴他美國特勤局(Secret Service)已經表明任期內歐巴馬不能衝浪。因此布蘭森說歐巴馬在擔任總統八年的期間，他都無法衝浪、做任何水上運動、或是許多其它他喜歡的事情。
在維京群島，布蘭森和歐巴馬比賽誰能先學會新的水上運動，歐巴馬選擇學風箏衝浪，布蘭森則選擇了一種新式衝浪板foilboard。在兩天的期間內，兩人都在學著怎麼完這兩種運動，期間兩人都從衝浪板上摔下來好幾次，進度旗鼓相當。但最後一天兩人比賽時，布蘭森成功滑了50公尺左右，但歐巴馬滑了100公尺，所以布蘭森脫帽向歐巴馬致意、恭喜他贏了。
(中時電子報)
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