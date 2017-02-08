啤酒與甜點擦出火花 啜飲室全新情人節限定組合
咖啡搭配甜點組合吃膩了?你知道啤酒搭配美味甜點也百搭嗎?「啜飲室」首度與網路高人氣排隊名店「深夜裡的法國手工甜點」合作，推出情人節限定組合，省去半夜排隊時間，來一趟啜飲室啤酒、甜點雙重滿足。
啜飲室全新情人節限定組合，凡於店內任選兩杯200元精釀啤酒，搭配深夜裡的法國手工甜點乙份，優惠價520元，數量有限售完為止。「啜飲室Landmark」門市自2月10日至26日止、「啜飲室大安」門市自2月17日至26日止，每週五六日下午5點現場供應情人節限定組合。
臺虎精釀旗下啜飲室強調所有啤酒，皆以完美狀態倒入玻璃杯中，提供消費者高品質啤酒，店內人氣商品「Taihu Lab #077.01 Nitro Porter」，酒精濃度7%，特選Cascade酒花釀造，富含堅果香氣，使用氮氣的波特啤酒，具有綿密泡沫口感，搭配甜點享用別有一番風味;另一款「Taihu Lab #006 Weissbier 」，入口有濃郁香蕉、荳蔻氣味，清爽不膩。
深夜裡的法國手工甜點與啜飲室合作推出萬丹紅豆抹茶塔、生巧克力塔、綜合野莓塔、香橙橘瓣塔、歐洲小藍莓塔與生蘋果塔6種品項，喜愛甜點的消費者不可錯過。「生蘋果塔」精選法國史密斯老奶奶品種蘋果製作，新鮮蘋果熬煮後保留清脆口感，入口蘋果香氣直衝腦門，有水果特有果香味，佐以蘋果果肉增加口感，令人難忘;另一款「歐洲小藍莓塔」混合覆盆子、黑莓及野草莓等6種莓果為基底，杏仁塔餡香氣濃郁與莓果酸甜口感，彷彿戀愛滋味。
深夜裡的法國手工甜點在網路超過60萬粉絲追蹤，為台北深夜排隊名店，無實體店面以Facebook為銷售管道，每日特定時段提供現場取貨，確保消費者品嘗到剛出爐甜點。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。