啤酒與甜點擦出火花 啜飲室全新情人節限定組合

我要評比

（圖一）「生巧克力塔」將巧克力與鮮奶油充分混合，可可香氣滿溢口中，搭配啜飲室精釀啤酒享用。（圖片提供／臺虎精釀 啜飲室）

（圖二）啜飲室情人節限定組合，想節省排隊時間消費者不可錯過，「生蘋果塔」保留蘋果特有脆度與清香。（圖片提供／臺虎精釀 啜飲室）

（圖三）混合6種莓果製作的「綜合野莓塔」口感酸甜，上方撒上糖霜，幸福度滿分。（圖片提供／臺虎精釀 啜飲室）

咖啡搭配甜點組合吃膩了?你知道啤酒搭配美味甜點也百搭嗎?「啜飲室」首度與網路高人氣排隊名店「深夜裡的法國手工甜點」合作，推出情人節限定組合，省去半夜排隊時間，來一趟啜飲室啤酒、甜點雙重滿足。

啜飲室全新情人節限定組合，凡於店內任選兩杯200元精釀啤酒，搭配深夜裡的法國手工甜點乙份，優惠價520元，數量有限售完為止。「啜飲室Landmark」門市自2月10日至26日止、「啜飲室大安」門市自2月17日至26日止，每週五六日下午5點現場供應情人節限定組合。

臺虎精釀旗下啜飲室強調所有啤酒，皆以完美狀態倒入玻璃杯中，提供消費者高品質啤酒，店內人氣商品「Taihu Lab #077.01 Nitro Porter」，酒精濃度7%，特選Cascade酒花釀造，富含堅果香氣，使用氮氣的波特啤酒，具有綿密泡沫口感，搭配甜點享用別有一番風味;另一款「Taihu Lab #006 Weissbier 」，入口有濃郁香蕉、荳蔻氣味，清爽不膩。

深夜裡的法國手工甜點與啜飲室合作推出萬丹紅豆抹茶塔、生巧克力塔、綜合野莓塔、香橙橘瓣塔、歐洲小藍莓塔與生蘋果塔6種品項，喜愛甜點的消費者不可錯過。「生蘋果塔」精選法國史密斯老奶奶品種蘋果製作，新鮮蘋果熬煮後保留清脆口感，入口蘋果香氣直衝腦門，有水果特有果香味，佐以蘋果果肉增加口感，令人難忘;另一款「歐洲小藍莓塔」混合覆盆子、黑莓及野草莓等6種莓果為基底，杏仁塔餡香氣濃郁與莓果酸甜口感，彷彿戀愛滋味。

深夜裡的法國手工甜點在網路超過60萬粉絲追蹤，為台北深夜排隊名店，無實體店面以Facebook為銷售管道，每日特定時段提供現場取貨，確保消費者品嘗到剛出爐甜點。

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(中時)