參與式預算區所櫃台 柯P實測：提案無預算上限
台北市擴大推動「參與式預算」，今日在內湖區公所啟用諮詢櫃台，其餘11個區公所也同步設立。市長柯文哲指出，開放政府、全民參與、公開透明是他最重要的政治理念，對於參與式預算的提案規模上不封頂、沒有限制。他還下場模擬歐吉桑到諮詢櫃台詢問提案方式，與工作人員有一番妙問趣答。
參與式預算諮詢櫃台服務項目除了受理提案外，也結合全市12所大專院校學生，針對提案流程全程陪同說明，包括提案構想書、計畫書撰寫諮詢，提案說明會、住民大會、推廣教育課程報名，服務全方位，民政局表示，各區今年也從2月起陸續召開提案說明會、住民大會及推廣教育課程。柯文哲今到櫃檯前實測，他模擬大安區民，夢想是大安森林公園更美，工作人員答說台北市的參與式預算當然玩真的，「我們市長很兇，每天7點就開會，半暝才下班，當然玩真的」，柯文哲有點尷尬，現場大家則笑開懷。
柯文哲說，從2015年年底至今超過一年的時間，有超過5000位市民、超過近1000名公務員同仁參加，截至目前為止有66個案執行；依他所知，多數是鄰里公園的美化保養，但民眾提案規模可上不封頂，「額度部分，以當年能解決的，希望當年能解決掉，而需要較大金額的則是編到下一年度正式預算執行，以滾動式方式處理，在金額上沒有限制。」他還建議，如果對程序完全不知，直接上網搜尋就可見到清楚的流程。
據民政局指出，66個案包括中正區「北門風華再現」利用ICT技術設置人機互動裝置；「書屋咖啡」讓（非行）少年培養咖啡技能；信義區「永春市場再造」；萬華區「艋舺公園活化改造」；大安區的「我有繳稅，我要公幼」由NGO承辦提升幼教品質、「閒置空間重新利用」在原行政院長官舍金華街和麗水街的閒置空間用為銀髮族空間等。
(中時)
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