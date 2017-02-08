改判無期徒刑首次出庭 謝依涵低調

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前媽媽嘴咖啡店長謝依涵被控八里雙屍命案，高等法院更二審1月間改判無期徒刑，謝依涵當時未聆判，法院今天召開延押庭，首次提訊，面對媒體提問遭改判的心情，她不發一語。

謝依涵被控在民國102年2月，下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害兩人後棄屍淡水河，並盜領兩人存款。一、二審和更一審法院，依強盜殺人等罪，判謝依涵死刑；但最高法院撤銷原判，將案件發回台灣高等法院。

台灣高等法院更二審在1月11日認定矯正可能性高，再犯風險不高，改判謝依涵無期徒刑；台灣高檢署認為判決採證不當、判決理由前後矛盾、論罪的法律關係適用有誤、量刑失當等，已提起上訴，案件由最高法院受理。

最高法院審酌謝依涵羈押庭即將期滿，囑託台灣高等法院今天代為開庭，謝依涵在庭上對檢方上訴、再行羈押都表示「沒有意見」，自己身體狀況正常，法官庭末諭知還押。1060208

(中央社)