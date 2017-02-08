活動多車位難求 北市府提醒注意事項
(中央社記者朱則瑋台北8日電)台北市近期接連舉辦燈節、陽明山花季等活動，停車場一位難求，北市交通局提醒民眾550C.C.以上重機需停在小型汽車格，並比照汽車收費標準，不得停在機車格。
台北市活動多，公有停車場一位難求，不少民眾未照規定停車，北市交通局提醒停車需注意事項。
交通局表示，排氣量550C.C.(含)以上大型重型機車，停放於小型車停車格，停車費率比照小型車規定，一個小型車停車格位僅供一部大型重型機車順向停放，其他大型重型機車與普通重型機車不得停放。
交通局說，停放車輛離去時如未見補繳費通知單，請主動查詢；未能查詢繳費者，最晚應在8天內處理，逾期未依規定繳費者，將依道路交通管理處罰條例第56條，書面通知於7日內補繳並收取必要工本費用，逾期再不繳納者，將處新台幣300元罰鍰，同時追繳停車費及必要工本費用，請民眾勿以身試法。1060208
(中央社)
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