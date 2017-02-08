涉不倫文宣 張雅屏二審判2年10月
國民黨前屏東縣黨部主委張雅屏於任內，操盤縣長選舉時涉及不倫文宣案，屏東地方法院判處2年10個月，被告不服上訴。台灣高等法院高雄分院審結，上訴駁回，維持原審判決。
屏東地檢署於2014年縣長選舉期間，查扣3份不倫黑函及文宣，包括第一波影射民進黨籍縣長候選人潘孟安與4名女性民代關係複雜的黑函、第二波影射潘孟安與國民黨籍某縣議員有不倫關係黑函及第三波「潘安再世」文宣。
檢方追查認定這些文宣都是時任國民黨屏東縣黨部主委張雅屏、文宣組長黃文政、市黨部主任傅建雄(獲判無罪)、娜魯灣協會秘書長廖柏哖與廣告業者劉增利等共同策劃，依違反選罷法將5人起訴。
檢方偵結，指張雅屏為影響對手選情，惡性重大，建請從重量刑；其餘涉案4人坦承犯行，建請法官從輕量刑。
屏東地方法院105年4月宣判，依違反選罷法散布謠言罪判處張雅屏2年10個月；廖柏哖6個月、黃文政6個月、劉增利9個月，傅建雄無罪。
高雄高分院審結，今天宣判，維持原審判處張雅屏2年10個月；同案廖柏哖、黃文政、劉增利等處6個月至9個月徒刑，均緩刑2年，傅建雄無罪。全案可上訴。1060208
(中央社)
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