台大盼整合國立大學出版社 助接軌國際

台大校長楊泮池今天表示，繁體字是台灣優勢，自由的環境讓台灣出版學術論文更有優勢，希望未來國立大學出版社能整合，有助於接軌國際和交流合作。

2017台北國際書展今天開跑，今年有10家國立大學出版社共同策劃「國立大學出版社聯展」，今年以「我們為何學術」為主題，並首度邀請有超過50年歷史的日本大學出版社協會，展出近期及經典的學術出版品，今天下午在台北世貿一館展位B402舉行開幕儀式。

大學出版社聯展是台北國際書展中，少數以學術知識出版品為展售主軸的展位，匯聚10所大學出版社的豐沛出版能量，展售文學、史學、哲學思考、自然科普及藝術等各領域出版品，讓讀者可一次完整瀏覽國內各領域學術研究精華及成果。

主辦單位表示，6天書展將舉辦34場書籍講座，邀72位海內外學者專家，解讀各種熱門議題，如腦科學與意識、御宅文化等，並規劃8場「另眼看學術」講座，與「說書」、「哲學新媒體」及「菜市場政治學」3個平台合作，以書籍結合時下熱門議題，讓學術成果跨出校園高牆。

台灣大學校長楊泮池指出，除了參加聯展，對國立大學出版社還有很大期待和希望，現在雖然用簡體字的人口較多，但要跟中國五千多年歷史傳承和接軌，繁體字的角色很重要，這是台灣的優勢，而比起對岸，台灣的環境更為自由，學術論文出版更有競爭優勢。

楊泮池也表示，希望未來不只是聯展，還能整合國立大學出版社，推動學術出版聯盟，和國際接軌，讓國際更瞭解儒家思想和中國五千多年文化，現在哈佛大學已主動來聯繫，希望簽約合作，相信對未來推動專書進入國際重要期刊更有助益。

為鼓勵推廣知識閱讀，今年國立大學出版社聯展也擴大現場購書折扣優惠，凡持有國內各級學校的學生、教職員證，購書享有不限本數79折的優惠。1060208

(中央社)