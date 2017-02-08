韓美聯合軍演將練4D概念先發制服北韓

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南韓軍方當局今天表示，定於3月舉行的韓美聯合軍演「關鍵決斷」（KeyResolve）將運用4D反導作戰概念演練先發制服北韓。

所謂「4D作戰概念」是韓美旨在探測（Detect）、擾亂（Disrupt）、摧毀（Destroy）、防禦（Defense）北韓核武及飛彈的同盟反導作戰理念。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓美於2015年11月在首爾舉行第47次韓美安保會議上，宣布批准「4D作戰概念」的落實方案。

韓美去年在進行「關鍵決斷」聯合軍演時，首次運用該作戰概念，今年將進一步充實。

據報導，預計韓美今年將展開史上最大規模的「關鍵決斷」聯合軍演。1060208

(中央社)