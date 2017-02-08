高雄國際馬拉松將開跑 增援警力交管
「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」規劃於12日開跑，高雄市警方今天完成交通管制措施，並由交通大隊與主辦單位增派義交與工作人員協勤，籲請用路人當天改道。
高雄市政府舉辦的「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」活動，12日清晨5時至下午1時於高雄市左營區國家體育場前世運大道及市區部分道路舉行，有全程、超半程及健康組等3組路線。
這項國際性競賽活動在市區部分道路舉行，高雄市警察局新興分局表示，活動路線包括新興分局轄區的中山路北向南（八德路至青年路）、青年路東向西（中山路至成功路）及河東路南向北（五福路至河南路），將依路跑前進路線重要路口規劃警力執行交通疏導，並彈性交通號誌控燈管制。
警方表示，12日活動當天人數約有3萬多人參加，沿途也會有民眾加油打氣，為有效維護民眾行的安全，新興分局將增派警力，針對中山路、青年路等路段實施調撥外快、慢車道，同時增派義交與工作人員協勤。
警方呼籲屆時民眾如有路過附近路段，應遵守員警指揮並遵守現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。