高雄國際馬拉松將開跑 增援警力交管

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「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」規劃於12日開跑，高雄市警方今天完成交通管制措施，並由交通大隊與主辦單位增派義交與工作人員協勤，籲請用路人當天改道。

高雄市政府舉辦的「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」活動，12日清晨5時至下午1時於高雄市左營區國家體育場前世運大道及市區部分道路舉行，有全程、超半程及健康組等3組路線。

這項國際性競賽活動在市區部分道路舉行，高雄市警察局新興分局表示，活動路線包括新興分局轄區的中山路北向南（八德路至青年路）、青年路東向西（中山路至成功路）及河東路南向北（五福路至河南路），將依路跑前進路線重要路口規劃警力執行交通疏導，並彈性交通號誌控燈管制。

警方表示，12日活動當天人數約有3萬多人參加，沿途也會有民眾加油打氣，為有效維護民眾行的安全，新興分局將增派警力，針對中山路、青年路等路段實施調撥外快、慢車道，同時增派義交與工作人員協勤。

警方呼籲屆時民眾如有路過附近路段，應遵守員警指揮並遵守現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞。1060208

(中央社)