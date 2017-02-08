寒流來 員榮心臟科醫師貼心提醒「穿乎燒」
「穿乎燒」！今年第1波寒流預計明天就要來襲，溫度可能下探攝氏10度左右，員榮醫院心臟內科醫師張木信說，氣溫驟降溫差過大，心血管疾病最好發，呼籲老人家及曝露戶外的農漁民加強保暖，也提醒一般民眾要注意。
張木信表示，氣溫的急遽下降會造成血管的急速收縮，很容易發生血栓、心肌梗塞以及腦中風等意外，「保暖」是防護的唯一撇步。
「心血管疾病不再是老年人的專利」，他強調，一般人認為老人家比較需要注意，事實上，騎機車的民眾以及農漁民也都是高風險的的一群，因為，氣溫急遽下降溫差過大，對任何人都可能構成嚴重的威脅。
室內，也不能大意。另外，員生醫院神經內科主任葉宗勳也說，寒流期間室內室外溫差加大，很容易造成血壓飆高，是引發腦中風的高危險期。農曆春節期間，有1名70多歲的慢性病患者昏倒送醫治療，最後腦幹出血導致右側偏癱，釀成遺憾。
張木信又強調，寒流時一旦發現血壓飆高、或是有心臟不舒服症狀，就應立即就醫檢查治療，避免浪費急救的黃金時間。
(中時)
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