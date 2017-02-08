科幻戰鬥成真 美軍用多管火箭發射無人機群
想像以下戰爭場景：陸軍的多管火箭車，在煙霧、火焰與雷鳴中發射一波又一波的火箭彈，這些火箭在燃料耗盡時卻並不是落地爆炸，而是噴射出一群帶有炸彈的小型直升機。這些小直升機如蜂群一般撲往敵人的坦克群，在脆弱的坦克頂部引爆，消滅了整批的裝甲部隊。
美國國家利益雜誌(National Interest)報導，這種從火箭中吐出攻擊機器人，似乎像是「星際大戰」電影中，與銀河共和國(Galactic Republic)為敵的分離勢力(Confederacy of Independent Systems)的機器人武裝部隊，但它確實是實際存在的研究計畫，美國陸軍正在研究這種模糊了砲彈和無人機之間的界限的武器。
美國陸軍研試圖將帶有小型爆炸裝置的四軸飛行器，裝到特殊的圓柱罐裡，再放入多管火箭當中，成為一種有效摧毀武裝分子裝甲車輛的蜂群機器人。研發人員說：「導彈將在飛行期間，會在空中解體，釋放四軸飛行器，飛行器會在空中自己啟動並開始飛行，同時上頭的偵測器就會識別潛在目標，鎖定目標後就直撲過去引爆自己的攜帶的炸藥。」 根據陸軍的設計，他們會將識別器調整的很聰明，會選擇敵方部隊較脆弱的地方引爆，比如燃料儲存桶、車頂、和彈藥儲存處。
這項計畫有兩個主要的研發挑戰，第一是他們必須設計一種堅固可靠的設計一種四軸飛行器，堅固到能夠承受在火箭內發射的衝擊和振動；第二是它必須能在迅速的空中啟動並且順利飛行。當然它還要能有的探測目標，然後降落並爆炸。
美國陸軍是在反恐作戰中，IS的表現得到的靈感。IS會在四軸飛行器上綁上手榴彈或是迫擊炮彈，利用遙控的方式去轟炸反恐部隊，在去年這種攻擊法確實造成了土耳其士兵的傷亡，可以說是現代的神風無人機。
假如砲彈或多管火箭能夠噴出如此巨量，如同烏雲一般無人機蜂群，那麼未來戰場上的天空，將充滿攻擊無人機的嗡嗡聲，戰場似乎變得愈來愈不適合人類生存。
(中時電子報)
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