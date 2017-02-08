促進兩岸交流金點子 最高可獲30萬人民幣
中時集團今（8）舉行「海峽論壇金點子創意大賽」徵件記者會，以「兩岸好主意、金選新創意」為主題，希望年輕人多多發會創意，提出企劃，以增進兩岸民眾交流，提案如被主辦單位青睞，最高將獲30萬人民幣。
現場請來25位來自大陸的學生，利用直播平台，將記者會內容直播至大陸。時際創意傳媒總經理呂庭華表示，兩岸有相同的語言，相同的文化，希望年輕人多交流。
旺報總編輯王綽中則利用日前韓劇鬼怪，特殊創意的劇情創高收視為例，希望年輕人多多發揮想像力，提出好的金點子，促進兩岸交流。
民眾提出的金點子企劃，如被選中，最高將得30萬人民幣，或將成為此次海峽論壇，兩岸交流的計畫之一。
(工商)
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