龍潭接財神 元宵節登場

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在活動記者會中，桃園市長鄭文燦(左)觀賞逗趣的表演。(范揚光攝)

桃園市長鄭文燦(右)與客家局長蔣絜安(左)等人一起牽著水牛進入記者會現場。(范揚光攝)

「2017龍潭迎古董接財神」活動元宵節將於龍潭龍元宮盛大登場，別開生面的活動內容結合傳統與創新，地方人士期待能夠打響「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」的知名度。

桃園市長鄭文燦今天在活動記者會中表示，「迎古董」原是龍潭地區特有的傳統客家習俗，但隨著時代變遷而逐漸消逝；今年客家局、龍潭區公所及龍元宮合作辦理迎古董接財神活動，特地號召在地青年參加，並結合在龍潭舉辦的桃園燈會，讓龍潭重現往日的元宵盛況。

迎古董系列活動包括「千人擲筊比賽」、「迎財神繞境祈福」、「迎母金補財庫」及「迎古董嘉年華」等項目，除了讓人回味傳統元宵的風華，也展現客家人重視家庭與傳承的精神。

(中時)