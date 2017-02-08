彭佳嶼轉北風 鄭明典：降溫序幕的開始

我要評比

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典今天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，北風前緣到達彭佳嶼了，彭佳嶼轉北風可算是序幕的開始。轉北風後，風速會增強，然後氣溫會稍降。

他說，北風前緣到達彭佳嶼了，但剛到的北風較淺薄，會先繞過台灣地形，海面要先有風變（風向、風速的變化稱為風變），陸地稍後才會有感。

鄭明典表示，彭佳嶼轉北風可算是序幕的開始。轉北風後，風速會增強，然後氣溫會稍降，但這還不是真正降溫的開始，通常風速會稍持平一陣子後再增強，等再增強時才會開始真正降溫。

他說，台灣寒流出現機率越來越低，這次試著全程監看，找幾個代表性數據描述寒流影響台灣過程。1060208

(中央社)