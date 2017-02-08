市區掃毒嚴 販毒轉進山區仍被逮

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毒販見市區掃毒嚴，轉移陣地到偏遠山區窩藏交易仍被警破獲。(劉宥廷翻攝)

警方當場起獲安非他命261公克、海洛因8.45公克、吸食器與電子磅秤等證物。(劉宥廷翻攝)

高市警嚴厲掃毒，風聞有販毒集團不敢在市區行動，改轉入偏鄉山區交易，即派員混入原鄉布線蒐證，7日開了1個多小時車程到茂林山區，攻堅42歲、綽號「聰哥」的蔡姓藥頭毒窟，果真逮獲他與43歲同夥洪男，搜出近270公克安毒及海洛因，全案依毒品罪送辦。

市刑大偵2隊4分隊3個月前接獲線報，原本在市區販毒的蔡男，因警方強力掃蕩毒品，市區風聲鶴唳，害怕栽進警手裡，決定到偏遠山區找掩護，為躲避警追查，不斷在高雄、屏東等山區更換藏身處。

警方調查多時，鎖定蔡男半年前轉移到高雄茂林風景區，躲在布魯布沙吊橋旁露營區附近1間鐵皮屋，蔡藉由打網路線上遊戲與藥腳聯絡；警利用春節期間深入偏鄉蒐證，見時機成熟，昨持搜索票到原鄉山區展開收網。

警方查緝當時，蔡男躲在鐵皮屋內拒絕開門，刑大幹員用腳連破兩道門，才順利衝進屋內威嚇住蔡及同夥，當場起獲安非他命261公克、海洛因8.45公克、吸食器與電子磅秤等證物，警初估毒品市價總值約80萬元。

警方成功打擊躲山區的販毒不法份子，除還給原鄉純樸乾淨的環境外，也避免毒品氾濫毒害原住民朋友。警訊後，將2人依法移送，也將擴大追查毒品源頭，斬草除根。

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(中時)