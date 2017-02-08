八里雙屍命案逃死刑 謝依涵冷漠以對

謝依涵面對改判免死等提問都冷漠以對，彷彿沒聽到不願回應。（張鎧乙攝）

犯下八里雙屍命案的謝依涵，上月遭高院更二審改判無期徒刑，今日法官召開延押庭提訊她。（張鎧乙攝）

犯下八里雙屍命案的謝依涵，上月遭高院更二審改判無期徒刑，當時她未到庭聆判，今日法官召開延押庭提訊她，法官簡志龍開門見山指出，謝犯下強盜殺人等重罪，訊問她「若將妳繼續羈押，有無意見？」謝女冷靜表示「沒意見」，庭訊歷時不到5分鐘即結束。

媒體問她對於改判免死有什麼感想，有沒有什麼話跟死者家屬說，她都冷漠以對，彷彿沒聽到不願回應。

(中時)