前國策顧問林仁德：吳敦義再起是經國精神再起

前總統馬英九（左）和前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（右）8日在高雄漢來飯店參加第12、13任國策顧問聯誼餐會，席間兩人靠近交談。（王錦河攝）

前總統馬英九（左）和前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（右）8日在高雄漢來飯店參加第12、13任國策顧問聯誼餐會，席間兩人有說有笑。（王錦河攝）

前總統馬英九（左二）和前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（右二）8日在高雄漢來飯店參加第12、13任國策顧問聯誼餐會，席間兩人和大家相互敬酒。（王錦河攝）（警語：飲酒過量有礙健康）

前總統馬英九（後排左三）8日在高雄漢來飯店「國際蘭馨交流協會」新春團拜餐會致意，受到穿著古裝旗袍婦女們熱烈歡迎並爭相與他握手。（王錦河攝）

前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義（中）8日在高雄漢來飯店「國際蘭馨交流協會」新春團拜餐會致意，受到婦女們歡迎並爭相與他合影，但人氣仍輸馬前總統。（王錦河攝）

前總統馬英九（後排左三）8日在高雄漢來飯店「國際蘭馨交流協會」新春團拜餐會致意，受到穿著古裝旗袍婦女們熱烈歡迎並爭相與他合影。（王錦河攝）

（16：36更新）前總統馬英九、前副總統吳敦義8日雙雙應邀參加「第12、13任國策顧問聯誼餐會」，或許因黨主席選舉時機敏感，兩人僅維持禮貌性互動，吳敦義致詞10分鐘，搬出各項數據，讚揚馬總統任內政績；隨後前國策顧問林仁德致詞，則毫不掩飾替吳敦義拉票，說吳是蔣經國拉拔的徒弟，「吳的再起，就是國民黨經國先生精神的再起！」

「第12、13任國策顧問聯誼餐會」今天中午在高雄漢來大飯店舉辦，馬英九不到12點即抵達會場，但因餐會尚未開始，馬等了約半小時，還到隔壁「國際蘭馨交流協會」新春團拜餐會致意，受到婦女朋友熱烈歡迎。

吳敦義約12點30分抵達，與馬英九握手寒暄，來賓致詞時司儀先請吳敦義致詞，他面露驚訝，連忙揮手說：「不不不，我不適合，請總統致詞」，司儀才改請馬英九上台。

馬應九表示，他總統任內將國策顧問有給職取消，但無損前顧問們對國家的忠誠，如今國際情勢改變，美國進入不確定的年代，台灣在某些方面「也令人不了解發展方向」，他樂見前國策顧問們退任後持續關懷鄉土。

吳敦義隨後上台，長達10分鐘的致詞中，他強調自己一路追隨馬總統腳步，更搬出各項數據，細數馬英九任內治安事件、酒駕肇事死亡人數降低，經濟成長率、國民所得、陸客人數、免簽證國家則增加，因詳實列舉各項數據，致詞完畢後馬英九當面稱讚他「記憶力超強，等於1台電腦」。

隨後前國策顧問、前台中市議長林仁德表示，馬英九總統8年任內經濟發展、兩岸和諧，可比擬宋朝盛事，他更讚許吳敦義20多歲即獲蔣經國賞識，一路歷練台北市議員、南投縣長、高雄市長、立法委員、中國國民黨秘書長、行政院長、副總統。

林仁德說，尤其吳敦義在行政院長任內，誓言「失業率超過5％就辭職」，相當有魄力，證明他是全力在拚經濟，這次吳競選國民黨主席，關係國民黨的生存問題，「吳敦義的再起，就是中國國民黨經國先生精神的再起」，此番發言獲得台下掌聲，但包括馬英九、吳敦義均面無表情。吳敦義稍晚被媒體問及，也急著揮手，不願意對此發表意見。

第12、13任國策顧問聯誼會副會長洪俊德則指出，馬總統卸任後，這批國策顧問即約定每3個月聚餐1次，交流對國事的意見，至今在台北、台中均辦過，高雄場是第3次，3次馬英九、吳敦義均同時受邀出席，外界不必過於解讀。

(中時)