沒分手「大GG」 葉璇當街抓臀挑逗男友

葉璇日前刪光放閃微博疑似分手，近日被拍到和男友親暱出遊。（圖／取材自葉璇、全明星探微博）

葉璇和男友約會黏TT，感情依舊甜蜜。（圖／取材自全明星探微博）

葉璇走在路上不時摸男友屁股。（圖／取材自全明星探微博）

港星葉璇出身豪門，近年把事業重心轉移大陸，曾和霍建華、劉愷威等男星傳過緋聞，2015年被拍到和男友「小默先生」約會畫面，隨後大方認愛，還幫對方取「最心愛的雞雞很大的寶寶」鹹濕暱稱，高調放閃。雖然日前傳出葉璇刪光放閃微博疑似分手，但小倆口近日可還是愛得甜蜜蜜，甚至上演摸臀挑逗戲碼，打破分手傳聞。

據《全明星探》報導，葉璇日前獨自搭機到三亞準備度假，在機場等到好友接她後，即返回飯店休息並外出用餐，接著再回飯店後，深夜就被目擊和男友小默先生手牽手現身，隔天兩人吃飯時，雖沒過多互動，但用餐完畢仍一起散步，更在吊椅上互相依偎、十指緊扣，感情依舊甜蜜。

另外，兩人互摟著走回飯店的路上，葉璇還不時伸手摸了男友的屁股，自然親暱的動作有挑逗之意，可見小倆口恩愛如初，直接粉碎分手謠言。

(中時電子報)