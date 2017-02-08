親民黨團呼籲朝野應持續主張釣魚台主權

美國新任國防部長馬蒂斯日前與日本首相安倍晉三會談時指出，釣魚台列嶼適用《美日安保條約》。親民黨團今天發表聲明，呼籲政府與立院朝野黨團能持續主張我國擁有釣魚台列嶼的主權，以免這樣的說法在國際上被混淆視聽。

親民黨指出，川普政府顯然是將延續歐巴馬時代的國務卿希拉蕊的說法，在現實國際政治考量下重申美日聯合託管的行政管理權，但並未承認日本對釣魚台的主權。依據二戰期間的開羅宣言及1951年舊金山和約等相關國際條約與議定，中華民國政府依舊是釣魚台群島及沖之鳥礁的合法主權擁有者。

對於過去那段歷史，親民黨指出，依照1951年舊金山和約及二戰期間開羅宣言等國際議定精神，日本放所有非法侵佔的領土主權，琉球群島及釣魚台等地，交由美國主導的國際託管。直至1971年，美國才將琉球等地的「行政管理權」交還日本，順便夾帶了釣魚台諸島，中華民國政府當時便嚴正對美方表達強烈抗議，明確宣示我方主權。

而美方當時向中華民國政府明確表示，因美方在管理琉球時，釣魚台為其管理之一部分，故同時交給日本。此列嶼將隨同琉球歸還日本，惟此舉並非表示美方認可日本對該地區領土主權之主張。有關主權的爭議，美國認為應由當事國自行處理，美國不宜介入。

親民黨認為，這種說法的內在意義是，即使美國作為第一強權，想要圍堵中國大陸，卻也不敢在法律上承認日本對釣魚台的主權，反證了中華民國政府對釣魚台群島的合法性。

(中時)