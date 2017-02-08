林榮基逛台北書展 維安隨同

香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台，今天中午到台北書展參觀，原先要出席開幕式，獨立中文筆會會長貝嶺表示，但被「善意」告知，因此林榮基中午才到書展，現場也有維安隨同。

香港銅鑼灣書店以販售大陸禁書聞名，2015年林榮基突然失蹤、在大陸遭到「留置」，直到去年6月才返回香港。外界質疑大陸警方「跨境執法」，違反「一國兩制」，此舉恐與該書店出版大陸國家主席習近平情史一事有關。

林榮基昨天受唐山書店邀請來台，為防月前香港社運人士黃之鋒等人訪台遭騷擾事件重演，警政單位規畫嚴密安全維護工作，昨天林榮基抵台後，就有百名維安維護，今天到書展也有約6名維安人員隨身。

林榮基今天原定要參加上午11時的台北書展開幕記者會，貝嶺表示，被「善意」告知後，決定中午才到書展，似乎是避開和副總統陳建仁碰到面。巧的是，陳建仁前腳才離開書展，林榮基後腳就出現在展場內。

林榮基今天表示，這次來台灣是應唐山書店邀請，到台灣後，意外維安的陣仗，強調沒有接到威脅，認為台灣很太平、警方太緊張，但很感謝維安人員。

問及他現在談話直言不諱，林榮基說，「你們（指記者）都在啊」，並認為他的經歷和白色恐怖相差很遠，「我沒死啊，二二八死多少人」，至少他平安而返。

問及先前被中國監禁時，林榮基認為過去的閱讀經驗，陪伴他走過這段時光，尤其是海明威的書，時常浮現在心頭。1060208

(中央社)