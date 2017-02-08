林榮基逛台北書展 維安隨同
香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台，今天中午到台北書展參觀，原先要出席開幕式，獨立中文筆會會長貝嶺表示，但被「善意」告知，因此林榮基中午才到書展，現場也有維安隨同。
香港銅鑼灣書店以販售大陸禁書聞名，2015年林榮基突然失蹤、在大陸遭到「留置」，直到去年6月才返回香港。外界質疑大陸警方「跨境執法」，違反「一國兩制」，此舉恐與該書店出版大陸國家主席習近平情史一事有關。
林榮基昨天受唐山書店邀請來台，為防月前香港社運人士黃之鋒等人訪台遭騷擾事件重演，警政單位規畫嚴密安全維護工作，昨天林榮基抵台後，就有百名維安維護，今天到書展也有約6名維安人員隨身。
林榮基今天原定要參加上午11時的台北書展開幕記者會，貝嶺表示，被「善意」告知後，決定中午才到書展，似乎是避開和副總統陳建仁碰到面。巧的是，陳建仁前腳才離開書展，林榮基後腳就出現在展場內。
林榮基今天表示，這次來台灣是應唐山書店邀請，到台灣後，意外維安的陣仗，強調沒有接到威脅，認為台灣很太平、警方太緊張，但很感謝維安人員。
問及他現在談話直言不諱，林榮基說，「你們（指記者）都在啊」，並認為他的經歷和白色恐怖相差很遠，「我沒死啊，二二八死多少人」，至少他平安而返。
問及先前被中國監禁時，林榮基認為過去的閱讀經驗，陪伴他走過這段時光，尤其是海明威的書，時常浮現在心頭。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。