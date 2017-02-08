府：總統雖未出席書展 仍鼓勵國人閱讀

總統府發言人黃重諺今天說，因為行程關係，總統蔡英文無法出席今年度的國際書展，但總統支持出版、文化事業，更鼓勵國人多閱讀。

2017台北國際書展今天上午開幕，副總統陳建仁出席。由於前總統馬英九往年多會出席國際書展，蔡總統今年未出席書展，引起媒體關注。

黃重諺受訪指出，雖然因為行程關係，蔡總統無法出席今年度的國際書展，但為了表示重視，她也特別請副總統出席表達支持。

黃重諺說，總統支持出版、文化事業，更鼓勵國人多閱讀，尤其透過閱讀了解不同領域的事物和各種不一樣的思考與見解，一方面廣大自己的視野，同時接觸好的文化陶冶，也是身心最好的調劑。1060208

(中央社)