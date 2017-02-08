林美珠接任勞長 施俊吉：代表資方恭賀
證交所董事長施俊吉今天表示，證交所的平台台灣證交所有912家上市公司，這些上市公司透過證交所投資，因此他代表資方恭賀勞動部長林美珠到任，相信這是勞資和諧的象徵。
勞動部今天舉行勞動部長交接典禮，會中除了監交人林萬億跟勞動部官員之外，嘉義縣長張花冠、林美珠的小學老師跟證交所董事長施俊吉等人都到場觀禮。
施俊吉致詞時說，林美珠很冷靜，很擅長規劃，執行事情有很多看法。施俊吉表示，他是證交所董事長，證交所底下有912家上市公司，這些上市公司透過證交所投資，因此他代表資方恭賀勞動部長林美珠到任，相信這是勞資和諧的象徵。
嘉義縣長張花冠則表示，林美珠很會抓住問題重點跟解決事情，能力非常的好。張花冠也透露，林美珠從小就半工半讀，甚至有陣子還要被家長送去當童養媳。
張花冠說，因此林美珠靠實力一直做到次長退休後，才來到嘉義當副縣長。張花冠表示，林美珠早該當部長了，盼外界不要因為其他因素來反對。她強調，相信林美珠會把勞動條件跟待遇等做得非常好。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。