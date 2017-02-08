林美珠接任勞長 施俊吉：代表資方恭賀

證交所董事長施俊吉今天表示，證交所的平台台灣證交所有912家上市公司，這些上市公司透過證交所投資，因此他代表資方恭賀勞動部長林美珠到任，相信這是勞資和諧的象徵。

勞動部今天舉行勞動部長交接典禮，會中除了監交人林萬億跟勞動部官員之外，嘉義縣長張花冠、林美珠的小學老師跟證交所董事長施俊吉等人都到場觀禮。

施俊吉致詞時說，林美珠很冷靜，很擅長規劃，執行事情有很多看法。施俊吉表示，他是證交所董事長，證交所底下有912家上市公司，這些上市公司透過證交所投資，因此他代表資方恭賀勞動部長林美珠到任，相信這是勞資和諧的象徵。

嘉義縣長張花冠則表示，林美珠很會抓住問題重點跟解決事情，能力非常的好。張花冠也透露，林美珠從小就半工半讀，甚至有陣子還要被家長送去當童養媳。

張花冠說，因此林美珠靠實力一直做到次長退休後，才來到嘉義當副縣長。張花冠表示，林美珠早該當部長了，盼外界不要因為其他因素來反對。她強調，相信林美珠會把勞動條件跟待遇等做得非常好。1060208

(中央社)