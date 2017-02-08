個資外洩疑慮 段宜康籲行政院究責
民主進步黨籍立法委員段宜康今天表示，去年就提案要求行政院須建立資安防禦措施卻遭漠視，請行政院長林全「砍個人頭來賠罪」；行政院說，尊重立委意見。
外交部表示，外交部領事事務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國民出國登錄資料，可能遭不明人士攔截。
民進黨籍立委蔡適應說，外交部應道歉與懲處；中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟說，外交部應檢討。
段宜康在社群網站臉書（facebook）表示，去年一再要求行政院通令各機關須建立資安防禦措施與應變機制，行政院只回官樣文章稱「已建立完整的政府資安防護體系與機制」。
他說，事實證明政府各機關（包括中華電信股份有限公司）防護體系根本是「完整而落伍」，提案已要求「再發生資安事件，必須嚴懲權責人員」。
行政院發言人徐國勇受訪表示，行政院尊重各立委意見，也都聽到了，將通盤考量。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。