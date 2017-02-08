個資外洩疑慮 段宜康籲行政院究責

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民主進步黨籍立法委員段宜康今天表示，去年就提案要求行政院須建立資安防禦措施卻遭漠視，請行政院長林全「砍個人頭來賠罪」；行政院說，尊重立委意見。

外交部表示，外交部領事事務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國民出國登錄資料，可能遭不明人士攔截。

民進黨籍立委蔡適應說，外交部應道歉與懲處；中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟說，外交部應檢討。

段宜康在社群網站臉書（facebook）表示，去年一再要求行政院通令各機關須建立資安防禦措施與應變機制，行政院只回官樣文章稱「已建立完整的政府資安防護體系與機制」。

他說，事實證明政府各機關（包括中華電信股份有限公司）防護體系根本是「完整而落伍」，提案已要求「再發生資安事件，必須嚴懲權責人員」。

行政院發言人徐國勇受訪表示，行政院尊重各立委意見，也都聽到了，將通盤考量。1060208

(中央社)