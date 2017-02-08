台灣燈會雲林登場 蔡總統將點燈

2017年台灣燈會將在雲林登場，總統蔡英文11日將到雲林點燈，她今天邀請大家一起到雲林參加兼具傳統、創新、多元且正港台灣味的燈會。

兼任民主進步黨主席的蔡總統今天在中常會前和雲林縣長李進勇舉行記者會，邀請大家一起到雲林看台灣燈會。蔡總統致詞時說，2001年民進黨第一次執政時，燈會走出台北，到不同縣市舉辦，今年終於來到燈會原鄉雲林縣。

蔡總統說，北港元宵燈會超過60年歷史，是在地鄉親重要回憶，雲林電動花燈競賽創造獨特花車藝閣文化，今年交通部觀光局和雲林縣府合作，李進勇要帶給大家不一樣台灣燈會。

蔡總統也說，今年燈會除了有傳統，也有多元文化創新，有客家和原住民燈區，並設置新住民燈區，邀請新住民參與，讓更多人看到他們深耕雲林。

蔡總統說，雲林除了是重要農業縣，也正在積極發展綠色能源，這次燈會另一個重要精神是友善大地，告訴大家雲林不只是傳統農業首都，更有創新綠能科技，且也看到雲林縣政府完整且詳細規劃，「兩個吉祥物都是白頭髮，看得出用心程度。」

蔡總統說，2月11日當天，她將跟李進勇一起點燈，誠摯邀請大家一起來雲林參加兼具傳統、創新、多元且正港台灣味的燈會。

李進勇說，雲林縣政府規劃約50公頃，地點位於農博生態公園、高鐵雲林特定區及北港鎮，分別以「友善大地」、「多元文化」、「燈會原鄉」為三大主軸；這次燈會是首次有大型活動簽署395份環保公約，並且有7種服務語言，也有寵物推車借用；預估可有1000萬人次觀賞燈區。

李進勇表示，雲林縣很榮幸可以舉辦蔡總統就任後的第一年燈會，有虎尾主燈區和北港兩個燈區，主燈高23米，這次的主燈也是台灣燈會有史以來最大主燈；雲林是布袋戲原鄉，廣受布袋戲迷期待的「偶戲春秋」燈區，現場的偶戲燈高8米，會搭配劇情演出，是燈區重要亮點。1060208

(中央社)