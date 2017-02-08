上海醫院擅用陳喬恩照片 判賠近10萬

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上海一家醫院擅自在網站上使用演員唐嫣與陳喬恩的照片，普陀區法院判決醫院須登報向唐嫣道歉並賠款；另外，經調解，醫院須向陳喬恩道歉並賠人民幣2萬元（新台幣9.2萬元）。

新民晚報今天報導，唐嫣、陳喬恩發現中國大陸上海某私立醫院未經許可，擅自在網站上使用自己的照片，唐嫣與陳喬恩分別提告。

報導說，唐嫣2015年初得知，該醫院在網站上擅自使用自己的照片，並在「改臉型真人秀」插圖中以整型前後對比的方式宣傳。網頁上明顯標示其他整形宣傳、電話諮詢、醫院介紹、整形等資訊。

唐嫣要求醫院刪除侵權網頁，並在大陸公開發行的報紙上向自己道歉，同時賠償經濟損失10萬元，精神損失費5萬元，維權成本合理開支5000元，共計15.5萬元。

該醫院同意刪除相關網頁，並在報紙上公開道歉，但僅同意賠償1.5萬元。

普陀區法院近日判決該私立醫院刪除網頁上的唐嫣圖片，同時登報對使用唐嫣肖像一事道歉，並賠償經濟損失1.6萬元。

報導表示，陳喬恩方面與醫院經調解，由醫院向陳喬恩道歉並賠償經濟損失2萬元。1060208

(中央社)