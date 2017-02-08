上海醫院擅用陳喬恩照片 判賠近10萬
上海一家醫院擅自在網站上使用演員唐嫣與陳喬恩的照片，普陀區法院判決醫院須登報向唐嫣道歉並賠款；另外，經調解，醫院須向陳喬恩道歉並賠人民幣2萬元（新台幣9.2萬元）。
新民晚報今天報導，唐嫣、陳喬恩發現中國大陸上海某私立醫院未經許可，擅自在網站上使用自己的照片，唐嫣與陳喬恩分別提告。
報導說，唐嫣2015年初得知，該醫院在網站上擅自使用自己的照片，並在「改臉型真人秀」插圖中以整型前後對比的方式宣傳。網頁上明顯標示其他整形宣傳、電話諮詢、醫院介紹、整形等資訊。
唐嫣要求醫院刪除侵權網頁，並在大陸公開發行的報紙上向自己道歉，同時賠償經濟損失10萬元，精神損失費5萬元，維權成本合理開支5000元，共計15.5萬元。
該醫院同意刪除相關網頁，並在報紙上公開道歉，但僅同意賠償1.5萬元。
普陀區法院近日判決該私立醫院刪除網頁上的唐嫣圖片，同時登報對使用唐嫣肖像一事道歉，並賠償經濟損失1.6萬元。
報導表示，陳喬恩方面與醫院經調解，由醫院向陳喬恩道歉並賠償經濟損失2萬元。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。