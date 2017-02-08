彰化關帝廟大火 後殿付之一炬

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彰化著名的歷史古蹟關帝廟，今天下午發生大火，關帝廟後殿幾乎燒掉，廟方表示，關帝廟後方的民宅進行工程，懷疑是焊接時不慎火花掉落後殿，造成大火。

彰化縣消防局獲報，出動多輛消防車前往灌救，火勢已大致撲滅，消防局人員也正在清查是否有重要文物被燒毀，至於火警發生確切原因，仍在調查中。1060208

(中央社)