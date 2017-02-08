童仲彥家暴案 民進黨中常會通過送中評會

我要評比

民進黨主席蔡英文（右）8日主持中常會，會中通過將台北市議員童仲彥移送中評會，並建議予以除名處分。中為立院黨團總召柯建銘。（黃世麒攝）

民進黨中常會今天通過台北市議員童仲彥家暴案：移送中評會調查並予以除名之處分。民進黨主席蔡英文會中詢問大家是否有意見，大家都沒意見，因此通過。

民進黨組織部和台北市黨部組調查小組調查童仲彥家暴案，調查報告送民進黨今天的中常會討論。民進黨發言人王閔生在會後表示，中常委聽取調查報告後，決議將本案送移中評會議處，並建議予以除名處分，5年內不得再申請加入民進黨。

王閔生指出，民進黨主席處理童仲彥家暴案時，曾詢問在場中常委有沒有意見，大家都沒發表意見，於是裁示全案通過，移送中評會處理。

此外，民進黨中常會對涉嫌向里長恐嚇開槍的桃園市議員張火爐做出處分，全案通過移送中評會討論。

(中時)