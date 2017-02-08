蔡英文率中常委 歡迎大家到雲林賞花燈

今年的台灣燈會11日起在雲林登場，雲林縣長李進勇（右三）8日北上民進黨中常會宣傳活動，與黨主席蔡英文（中）、桃園市長鄭文燦（左起）、台中市長林佳龍、立院黨團總召柯建銘、新任農委會主委林聰賢（右起）、立委陳明文等人共同宣傳，邀請民眾攜家帶眷到雲林賞燈。（黃世麒攝）

雲林縣長李進勇（右）8日與黨主席蔡英文（左）把玩手上的雞年小提燈，歡迎民眾攜家帶眷到雲林賞燈。（黃世麒攝）

民進黨主席蔡英文8日主持中常會前，特別把玩手上的雞年小提燈。（黃世麒攝）

今年的台灣燈會11日起在雲林登場，雲林縣府8日帶著兩隻吉祥物「奇萌籽」北上宣傳，歡迎民眾攜家帶眷到雲林賞燈。（黃世麒攝）

今年的台灣燈會11日起在雲林登場，雲林縣長李進勇（右三）8日北上民進黨中常會宣傳活動，與黨主席蔡英文（中）、桃園市長鄭文燦（左起）、台中市長林佳龍、立院黨團總召柯建銘、新任農委會主委林聰賢（右起）、立委陳明文等人共同宣傳，邀請民眾攜家帶眷到雲林賞燈。

(中時)