美韓3月聯合軍演 採4D反導作戰
韓聯社8日報導，南韓軍方8日表示，定於下月舉行的韓美聯合軍演「關鍵決斷」（KR）將運用4D反導作戰概念演練先發制朝。
「4D作戰概念」是韓美旨在探測(Detect)、擾亂(Disrupt)、摧毀(Destroy)、防禦(Defense)北韓核武及飛彈的同盟反導作戰理念。
2015年11月，韓美在首爾舉行第47次韓美安保會議，會上宣佈批准「4D作戰概念」的落實方案。韓美去年在進行「關鍵決斷」軍演時首次運用該作戰概念，今年將進一步細化。
預計韓美今年將開展史上最大規模的「關鍵決斷」軍演。據悉，南韓軍方正討論讓B-1B轟炸機、B-52戰略轟炸機、B-2隱形戰鬥機、F-22隱形戰機、核動力潛艦、神盾驅逐艦等美軍戰略武器參演，美國海軍卡爾·文森號航空母艦（9.3萬噸級）也有望出動。
(旺報)
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