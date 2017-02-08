無相關背景遭質疑 他們眼中的林美珠「綽綽有餘」

行政院進行內閣改組，今天正式交接。一例一休等新政爭議不斷的勞動部，由蔡英文總統表姊、政委林美珠接掌，也是此波改組名單中最意外人選；由於林美珠為法政出身、過去經歷中無相關專業背景，也出現內舉不避親質疑聲浪。

勞動部新舊部長今天交接，林美珠致詞時強調，當年擔任行政院組長時，正是督導勞動業務；也有人力挺林美珠，林美珠曾任嘉義縣副縣長的前長官嘉義縣長張花冠到場，她表示林美珠溝通與專業能力強，「早就該當部長，綽綽有餘」。

她也稱讚林美珠善於找出抓問題重點，解決問題能力佳，「怕嘉義懷念她的人比我還多！」她也說，林美珠家中有9個兄弟姊妹，雖然有些親戚很有錢，但她從小半工半讀，甚至媽媽曾有意將她送去當童養媳，一路走來都是靠實力。

另外，林美珠的小學老師、考試院保訓會退休副主委沈昆興今天也到場祝賀。沈昆興說，對林美珠印象最深的是功課好，尤其數學、國文，過目不忘「就像照相機一樣」。

沈昆興笑說，40多年前在北市長春國小任教，考上教育行政後轉入公務體系。當時學校放鞭炮慶祝，讓林美珠印象深刻，因而激發林美珠長大後也投身公職的志向。

台灣證交所董事長施俊吉則說，林美珠給人的印象是冷靜、有長遠規劃，是「大姐頭」。證交所底下有912家上市公司，代表資方恭賀並希望在林美珠領導下，勞資能夠和諧。

政委林萬億也說，林美珠具法治專業，從基層歷練，善於溝通、步調沉穩且低調，相信可以勝任，幫助廣大勞工創造勞資互惠互利、改善生活品質，同時讓台灣經濟發展更好。

(中時)